Natalie Portman sublime avec son mari Benjamin Millepied : recouverte de dorures, elle en met plein la vue

Si Natalie Portman et son époux Benjamin Millepied forment un couple discret, leurs apparitions sont à chaque fois furieusement glamour. Cette fois, ils ont posé ensemble le 11 septembre 2022 au Festival international du film de Toronto pour la projection du long métrage Carmen. L'actrice de 41 ans et son mari chorégraphe âgé de 45 ans étaient très chic, même si, il faut bien l'avouer, la présence étincelante de l'héroïne de Black Swan a attiré rapidement toute l'attention. Mariée depuis dix ans avec le père de ses enfants Aleph (11 ans) et Amalia (5 ans), elle a pu applaudir l'oeuvre de son bien-aimé. Il a ainsi signé cette relecture contemporaine de l'opéra de Georges Bizet, offrant le premier rôle à Melissa Barrera, remarquée dans la nouvelle version de Scream.

Dans son ensemble composé de deux pièces et soigneusement brodé de fils d'or de la maison Dior dont elle est l'une des ambassadrices, Natalie Portman était sublime. Comme coiffure, elle a opté pour un chignon plaqué et une raie au milieu, soulignant la perfection des traits de son visage. Depuis ses débuts dans Léon sous la direction de Luc Besson en 1994, le temps ne semble pas avoir d'emprise sur elle, si ce n'est pour lui donner toujours plus de prestance et de charisme.

Le doré lui va parfaitement bien, mais le rouge aussi. Dans une vidéo qu'elle a posté sur son compte Instagram, la comédienne oscarisée se dévoile flamboyante drapée de rouge intense pour la dernière campagne du rouge à lèvres Dior.