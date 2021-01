Natasha St-Pier honnête sur son augmentation mammaire : pourquoi elle a retiré ses implants à 32 ans

Dans son autobiographie Mon petit coeur de beurre paru en 2017, Natasha St-Pier avait dévoilé comment elle avait été manipulée par son imprésario de l'époque, Guy Cloutier. Alors qu'elle faisait ses premiers pas dans la musique dans les années 2000, la jeune femme avait été incitée à se faire poser des implants mammaires pour avoir (selon Guy) davantage de succès.

Natasha, t'as vraiment pas de seins !

"J'ai accepté de me faire poser des prothèses mammaires pour faire plaisir à mon imprésario, Guy Cloutier. Et aussi pour rentrer dans le moule. J'aurai pu dire non. J'aurais pu m'offusquer d'une telle proposition qui m'avait de surcroit été faite de manière pas très délicate. 'Natasha, t'as vraiment pas de seins ! Avec une grosse poitrine et un profond décolleté tu cartonnerais !'" explique-t-elle.

Tout juste majeure, la jeune femme hésite mais franchit le pas, pensant que son imprésario sait mieux que personne comment se faire repérer et percer dans les médias. Interviewée par Gala, celle qui a terminé à la 4e place de l'Eurovision en 2001 révélait comment Guy l'avait finalement convaincue de se faire opérer : "Il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. C'était vachement plus vicieux. Chaque fois qu'on voyait une chanteuse, il me la montrait en exemple."

Très rapidement après l'intervention, la maman de Bixente ne se reconnait pas et regrette son choix. Malgré tout, elle attend ses 32 ans pour se faire enfin retirer ses prothèses. Une seconde opération lourde qui aurait pu être fatale à l'artiste qui a souffert d'une grave hémorragie après l'intervention. "Ces faux seins étaient la dernière chose qui me restait de cette époque (...) Mais je suis heureuse d'être débarrassée de ces foutues prothèses !" indiquait la femme de Gregory Quillacq dans son ouvrage, visiblement soulagée d'avoir enfin retrouvé sa poitrine naturelle.