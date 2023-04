Nathalie Baye : Cette "immense" maison à Puteaux avec Johnny, qu'elle a voulu quitter pour une raison dérangeante

Nathalie Baye est une femme qui a fait tomber des hommes totalement amoureux. Parmi eux, Johnny Hallyday, mais aussi Pierre Lescure, Jean-Louis Borloo ou encore plus secrètement Christophe Lambert, de huit ans de moins qu'elle. Avec le premier, l'actrice a décidé de devenir maman, donnant naissance à Laura Smet, il y a 39 ans. Et c'est à Puteaux que Johnny et elle vivaient dans une "immense maison" que Nathalie Baye a absolument voulu quitter pour une raison plutôt dérangeante. C'est ce que révèle Marc Esposito, ancien journaliste chez Première et réalisateur du Coeur des hommes, dans son ouvrage Mémoires d'un enfant du cinéma (éd. Robert Laffont), paru en 2019.

Le réalisateur du Coeur des hommes, ce soir-là de septembre 1982, se rend au restaurant parisien thaï à la mode, chez Vong, dans le 8e arrondissement. Il y croise alors Nathalie Baye et Johnny Hallyday, qui s'entretiennent avec Christian Clavier et Marie-Anne Chazel. L'acteur des Bronzés dit alors à l'interprète de Je te promets : "Au fait, on a réfléchi, on ne va pas prendre la maison..." Marc Esposito demande alors de quelle maison ils parlent. Et c'est Nathalie Baye qui lui explique que Johnny et elle "vivent dans une maison à Puteaux dans laquelle elle vient d'emménager, et qu'ils veulent quitter parce qu'elle est dans un coin très populaire", écrit l'auteur. Il précise : "jour et nuit, des fans de Johnny sont agglutinés devant leurs portes et chantent les tubes de Johnny."

Une maison "vieillotte mais magnifique"

Marc Esposito dans son ouvrage fait alors une description de cette maison où vivent alors les futurs parents de Laura Smet. "La maison est paraît-il immense, avec deux jardins, je pense tout de suite que ce serait top pour ma fille qui va naître, alors je dis 'Ça nous intéresse', et je propose à Baye de faire les photos pour Première dans cette maison", peut-on lire. L'ancien journaliste y vivra alors avec Martine, sa compagne, puis sa fille, Adèle, puisqu'en la découvrant il est immédiatement emballé. "Elle est vieillotte mais magnifique, avec une belle véranda, un grand jardin et des peupliers, elle est bel et bien immense, chaque couple pourra disposer d'un étage avec deux grandes chambres, elle est à trente mètres d'une jolie école, le loyer en coloc, est très raisonnable, mes trois camarades viennent la visiter, je n'ai pas de mal à les convaincre qu'on ne peut pas laisser passer une telle aubaine", lit-on.