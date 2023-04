"C'est elle qui passe en premier" : Nathalie Baye, son couple caché avec un acteur plus jeune, romance secrète... à Puteaux !

Nathalie Baye restera pour toujours l'une des femmes de la vie de Johnny Hallyday. Il faut dire que c'est avec le rocker disparu qu'elle a eu sa fille, Laura Smet. Mais la comédienne de 74 ans a connu d'autres hommes dans sa vie. Avant de faire la rencontre du chanteur, Nathalie Baye a vécu d'autres histoires : la première avec l'acteur Philippe Léotard, la seconde avec un comédien également, non moins connu.

Dans France Dimanche, on apprend que Nathalie Baye a partagé quelques mois de la vie de Christophe Lambert, de huit ans de moins qu'elle. A l'époque, ce dernier vient d'être choisi pour incarner le héros de Greystoke, la légende de Tarzan, film de Hugh Hudson, qui donnera un sacré coup de boost à sa carrière. Le tournage a lieu au Cameroun, contraignant Christophe Lambert à faire de nombreux allers-retours entre l'Afrique et la France pour retrouver sa douce Nathalie. S'ils sont les plus heureux, personne n'est au courant de l'histoire que les deux acteurs entretiennent. Cette idylle, c'est Marc Esposito, auteur de Mémoires d'un enfant du cinéma publié aux éditions Robert Lafont, qui en a l'exclusivité.

C'est lors d'un dîner organisé dans la maison de Christophe Lambert à Puteaux qu'il apprend que l'acteur a partagé la vie de Nathalie Baye : "Leur histoire a commencé juste avant que Lambert ne soit choisi pour Greystoke. Ils sont ensemble quand elle emménage dans cette maison de Puteaux." Fou amoureux de la star de cinéma, Christophe Lambert débute le tournage à des milliers de kilomètres en n'ayant que Nathalie en tête, au point de "mettre sa carrière en péril" : "C'est Baye qui passe en premier, il va lâcher Greystoke." Avant que Christophe Lambert n'abandonne tout, Nathalie Baye arrêtera leur histoire par le biais d'un message laissé sur son répondeur après avoir rencontré un certain Johnny Hallyday.

Sophie après Nathalie

Christophe Lambert s'est finalement remis de ce choc émotionnel. Marié à Diane Lane, avec qui il a eu sa fille Eleanor, 29 ans, il est ensuite tombé amoureux de Sophie Marceau. Une belle histoire de 7 ans, terminée en 2014. Malgré tout le mal que cette décision leur a provoqué, Christophe Lambert se confiait avec pudeur et sang froid sur la fin de leur couple dans les pages de Gala : "Dans un couple, il arrive qu'on n'ait plus les mêmes envies (...) À quoi cela sert-il de se faire du mal ? Pourquoi s'imposer la souffrance quand on peut l'éviter ? Certains aiment souffrir ou faire souffrir. Ce n'est pas dans ma nature. J'ai toujours su quand il fallait arrêter une histoire. Il ne faut pas attendre d'être dans le mur, il ne faut pas essayer de réparer ce qui n'est plus réparable, mieux vaut s'avouer qu'on ne vit plus sur la même longueur d'onde." On peut être une star et garder les pieds sur terre.