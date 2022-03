Nathalie Baye et Catherine Deneuve : cet homme célèbre avec qui elles ont eu une relation amoureuse

Monuments du cinéma français, comédiennes inoubliables à la filmographie immense... Nathalie Baye et Catherine Deneuve ont beaucoup de choses en commun. Mais le septième art n'est pas le seul élément qui les réunies, puisqu'elles ont toutes les deux été en couple avec le même homme. Celui qui a fait battre leur coeur, à l'une puis à l'autre ? Pierre Lescure, journaliste et homme d'affaires, entre autre cofondateur de la chaîne Canal+ et actuel président du Festival de Cannes, depuis l'année 2014.

Il n'est pas étonnant, donc, qu'il ait croisé leurs routes à différents moments de sa vie. Marié à Frédérique Fayles-Bernstein - la dernière compagne de Coluche - depuis 1996, Pierre Lescure a adopté une petite fille avec elle. Mais il a d'abord été en couple avec Hélène Vida, avec la romancière Katherine Pancol, avec Catherine Deneuve puis avec Nathalie Baye. Sa relation avec cette dernière fut si discrète qu'ils l'évoquent à peine, l'un comme l'autre. On sait seulement que leur amour remonte à l'époque où il était PDG de Canal+ et où la maman de Laura Smet sortait de son idylle avec Johnny Hallyday.

Le bonheur que j'ai eu, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie

En ce qui concerne la muse de Jacques Demy, en revanche, Pierre Lescure a du mal à garder le silence. Et pour cause, les tourtereaux ont partagé huit ans de vie commune, de 1983 à 1991, et il est impossible d'oublier un tel pan de l'histoire. C'est pourquoi ces deux-là conservent des liens très forts. "Le bonheur que j'ai eu – au-delà de côtoyer et de vivre avec cette actrice extraordinaire, car elle a une des filmographies les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma français –, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie, expliquait-il à Michel Denisot, sur Europe 1, dans l'émission Icônes. Vivre avec elle une semaine ou un peu plus, c'est vivre avec toute sa famille et tout ce qu'il y a dans la vie qui n'est pas du cinéma..."