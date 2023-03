Nathalie (L'amour est dans le pré) "agressée" par une ex-candidate au Salon de l'agriculture : révélations choc

C'est une édition du Salon de l'agriculture que Nathalie a vécu en demi-teinte cette année. En effet, l'agricultrice révélée dans la 16ème saison du programme de dating a rencontré une déconvenue de taille... avec une autre ex-candidate ! "Super week-end au Salon de l'agriculture ! Ce fut l'occasion de retrouvailles bien sympathiques avec certains collègues de la saison 16", a-t-elle commencé son post Instagram ce mardi 7 mars 2023. Ce qui a été moins sympathique en revanche pour Nathalie, ce fut de croiser le chemin d'une certaine "Madame Armagnac".

"Bien dommage que ces deux jours aient été émaillés d'une agression verbale dont je me serais bien passée ! En effet, un accueil pour le moins surprenant, pour ne pas dire violent, m'a été réservé par 'Madame Armagnac' sur le stand de l'ADP ! Alors que je suis tranquillement en train de discuter avec les anciens participants à l'ADP, cette personne, que je ne connais pas, m'interpelle en me hurlant dessus pour me reprocher d'avoir donné mon avis sur les réseaux au sujet de mon expérience dans l'ADP et m'enjoint, de manière véhémente, de quitter 'SON' stand immédiatement", lit-on. Les internautes auront alors tout de suite compris que Nathalie faisait référence à Frédérique (L'amour est dans le pré 2012), spécialisée dans l'armagnac et qui elle aussi a connu bien des déboires au Salon de l'agriculture.

Cette dame est incapable de garder son sang froid

L'affaire aurait pu s'arrêter là mais, Nathalie a décidé de confronter la femme de Pierre dès le lendemain pour demander des comptes. "Mais, là encore, cette dame est incapable de garder son sang froid et s'emporte aussitôt : aucune discussion possible ! Quelques instants plus tard, alors que je continue tranquillement ma balade, elle me poursuit dans les allées du salon pour me menacer de me 'démonter' si je continue de donner mon avis sur les réseaux...", a dénoncé l'agricultrice.

"Madame Armagnac", comme elle la surnomme donc, aurait ensuite tenu des "propos insultants" à son égard auprès de visiteurs et fans de L'amour est dans le pré. Une situation qui révolte en tout point Nathalie. "Il est manifestement interdit de s'exprimer librement sur l'ADP dès lors que l'on ne rentre pas 'dans le moule' : certains propos risqueraient d'entacher l'image de la 'grande famille ADP' selon les mots de Mme Armagnac ! Il n'est visiblement pas non plus bienvenu de venir saluer les anciens participants sur le stand. On ne sait jamais, peut-être pourrais-je avoir une mauvaise influence sur eux ?", a-t-elle ironisé.