Nathalie Maillet assassinée par son mari : les caméras de surveillance ont parlé

C'est l'une des histoires les plus choquantes de ces dernières semaines et un véritable traumatisme dans le monde du sport automobile. Nathalie Maillet, directrice depuis 2016 du circuit belge de Spa-Francorchamps, a été retrouvée morte le 15 août dernier à son domicile. Son mari, Franz Dubois, serait le responsable du meutre ainsi que de celui d'Ann Lawrence Durviaux, avant de retourner l'arme contre lui et de mettre fin à ses jours.

Un drame terrible dont les premiers éléments indiquaient que le mari aurait surpris sa femme au lit avec sa maîtresse. Une théorie qui n'a pas tenu longtemps puisque des proches du couple ont indiqué que le mari était au courant de cette liaison extra-conjugale, le couple étant séparé depuis une quinzaine de jours. D'après les dernières informations sorties par le magazine belge La Meuse, le trio serait même allé manger ensemble un peu plus tôt dans la soirée de samedi.

Un dîner qui s'envenime

Selon leurs informations, Nathalie et Ann "qui étaient amoureuses, ont été dîner dans un restaurant de Bastogne avec Franz Dubois quelques heures avant les faits". Un fait confirmé par Sarah Pollet, magistrate chargée des relations avec la presse au parquet de la province de Luxembourg. L'idée des deux femmes avec ce dîner à trois était de mettre les choses à plat et de régler les derniers détails de la séparation entre Nathalie et Franz. Lorsque la discussion est arrivée sur le partage des biens entre les deux exs, les relations se sont détériorées et Franz Dubois a alors décidé de quitter le restaurant avant les deux femmes. Les deux femmes seraient restées un peu plus longtemps avant de payer la note et de partir "dans la même direction", selon les caméras de surveillance auxquelles la police a eu accès.

Un peu plus tard, le drame avait lieu et la police faisait la macabre découverte le lendemain. Une terrible tragédie, notamment pour Christophe Dechavanne, proche de Nathalie Maillet et qui pleure aujourd'hui son amie.