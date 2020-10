Nathalie Marquay avait prédit la mort de Johnny Hallyday, elle révèle son don

Nathalie Marquay que l'on retrouve régulièrement dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 va bientôt sortir un nouveau livre (le quatrième, il verra le jour au début de l'année 2021). La femme de Jean-Pierre Pernaut, star du JT de TF1, évoquera notamment son don mystique, celui de faire des rêves prémonitoires tragiques. Elle s'est confié à nos confères du site Télé Star.

"La première fois que j'en ai eu, j'étais jeune. Je n'en ai jamais parlé publiquement afin d'éviter que l'on me prenne pour une folle. J'en ai parlé à mon mari, à mes enfants", a-t-elle raconté sans détour au journaliste. Un don un peu terrifiant puisque ses rêves prémonitoires concernent principalement la mort et la maladie.

Elle qui a "parfois consulté des voyants" et qui croit "à l'âme, à la réincarnation, aux signes que nous envoient les disparus", a même vu la mort d'un proche et d'une grande star française. "Je rêve toujours de catastrophes, qui se produisent à chaque fois. J'ai rêvé de la date de la mort du frère de Jean-Pierre, de celle de Johnny Hallyday, par exemple ! J'avais vu que l'un de mes amis allait être atteint de leucémie", a-t-elle poursuivi auprès de Télé Star.

À 53 ans, Nathalie Marquay n'a plus peur de parler de cette particularité qui, en effet, pourrait en terrifier certains. Après Ma bonne étoile (2004), Le Cancer en face (2005) et Mes secrets (2007), l'ancienne Miss France va donc tout dire sur ce don effrayant, mais tout de même assez exceptionnel. On lui souhaite tout de même de rêver aussi des bons chiffres du loto... tant qu'à faire.