Nathalie Marquay et Bernard Montiel réunis à Nice pour faire danser le troisième âge !

Depuis qu'elle a perdu son mari Jean-Pierre Pernaut le 2 mars 2022, Nathalie Marquay peine à faire son deuil... Aussi, celle qui a été élue Miss France 1987 fait tout pour s'occuper un maximum l'esprit et ne pas s'enfermer dans sa tristesse. Ce dimanche 5 mars 2023, elle a opté pour un sublime et atypique concours de danse, qu'elle a présidé d'une main de maître, tandis que Bernard Montiel s'est chargé d'animer la soirée.

Pour cette 8ème année d'organisation, le concours départemental Danse avec les seniors a accueilli 8 duos de danseurs du troisième âge, sur la scène du palais Nikaïa, à Nice. Ce concours, proposé dans le cadre du programme Seniors en action ! a lieu chaque année depuis 8 ans et décerne trois prestigieux prix du jury. Il se divise en plusieurs épreuves : celle du Tango, celle du Rock Swing et enfin celle du Cha Cha Cha. Un par un, les huit couples finalistes du concours présentent donc leurs propres chorégraphies afin de charmer le jury. Cette année, les spectateurs ont également pu assister à de sublimes démonstrations. Tout d'abord, Eleonara Riccardi et Silvio Antonio Anselmi, couple de danseurs professionnels et spécialistes en danses latines, sont venus se produire sur la scène du Palais Nikaïa pour l'occasion. Mais ce n'est pas tout...

Un show intergénérationnel !

Cette 8ème édition a également vu pas moins de 40 élèves de l'école Danse Passion de Nice se produire aux côtés des candidats, tout au long de ce spectacle d'exception. Un échange intergénérationnel et inoubliable entre jeunes et seniors qui ont donc pu partager tous ensemble leur passion dévorante pour la danse.

À noter que, cette année, le jury était composé de Gaëlle Frontoni (vice-présidente du Département des Alpes-Maritimes), Martine Kaisserlian (directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse "OFF JAZZ"), Muriel Belgy (directrice de la communication de la société de production Agence MBM) et bien-sûr Nathalie Marquay elle-même. Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, était également présent.

Le 1er prix a été remporté par Patricia et Alain Verdu, couple originaire de Nice.