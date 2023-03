Diaporama : Nathalie Marquay et Bernard Montiel réunis à Nice pour faire danser le troisième âge !

1 / 36 Nathalie Marquay et Bernard Montiel réunis à Nice pour faire danser le troisième âge !

2 / 36 Nathaly Marquay était présidente du jury du concours départemental "Danse avec les seniors". Exclusif - Nathalie Marquay-Pernaut, Alain et Patricia Verdu, Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, et Bernard Montiel durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 36 Pour cette 8ème édition, 8 couples de seniors se sont affrontés sur la scène du Palais Nikaïa à Nice. Exclusif - Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, Nathalie Marquay-Pernaut, Alain et Patricia Verdu, Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Bernard Montiel, Martine Kaisserlian, la directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse " OFF JAZZ " et membre du jury, et Muriel Belgy, la directrice de la communication de la société de production Agence MBM et membre du jury, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 36 Ils ont tour à tour dansé un Tango, un Rock Swing et un Cha Cha Cha. Exclusif - Nathalie Marquay-Pernaut entourée par Alain et Patricia Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

5 / 36 Entre les diverses prestations, de jeunes élèves se sont produits sur scène. Exclusif - Nathalie Marquay-Pernaut entourée par Alain et Patricia Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 36 Un couple de professionnels italiens sont également venus faire des démonstrations de danses latines. Exclusif - Bernard Montiel avec Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 36 Patricia et Alain Verdu ont remporté cette 8ème édition. Exclusif - Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, avec Patricia et Alain Verdu, Bernard Montiel et Nathalie Marquay-Pernaut durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

8 / 36 Exclusif - Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, Bernard Montiel avec Patricia et Alain Verdu, Nathalie Marquay-Pernaut et Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

9 / 36 Exclusif - Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, Bernard Montiel avec Patricia et Alain Verdu, Nathalie Marquay-Pernaut et Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

10 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

11 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

12 / 36 Exclusif - Bernard Montiel, Nathalie Marquay-Pernaut et Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

13 / 36 Exclusif - Bernard Montiel, Nathalie Marquay-Pernaut, Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, et Martine Kaisserlian, la directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse " OFF JAZZ " et membre du jury, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

14 / 36 Exclusif - Bernard Montiel, Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, Nathalie Marquay-Pernaut et Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

15 / 36 Exclusif - Bernard Montiel, Nathalie Marquay-Pernaut, Eric Ciotti, Député et président de la commission des finances du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Martine Kaisserlian, la directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse " OFF JAZZ " et membre du jury, et Muriel Belgy, la directrice de la communication de la société de production Agence MBM et membre du jury, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

16 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

17 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

18 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

19 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

20 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

21 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

22 / 36 Exclusif - Muriel Belgy, la directrice de la communication de la société de production Agence MBM, Nathalie Marquay-Pernaut, Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, et Martine Kaisserlian, la directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse " OFF JAZZ ", le jury, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

23 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

24 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

25 / 36 Exclusif - Marie-Judith Pestour et Guy Antonelli, les Ambassadeurs de "Danse avec les Seniors" durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

26 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

27 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

28 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

29 / 36 Exclusif - Illustration durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

30 / 36 Exclusif - Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, Nathalie Marquay-Pernaut et Bernard Montiel durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

31 / 36 Exclusif - Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, déléguée à la mémoire, au patrimoine culturel et anciens combattants, membre du jury, Nathalie Marquay-Pernaut et Bernard Montiel et Martine Kaisserlian, la directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse " OFF JAZZ " et membre du jury, durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

32 / 36 Exclusif - Nathalie Marquay-Pernaut et Bernard Montiel durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

33 / 36 Exclusif - Bernard Montiel durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un chacha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

34 / 36 Exclusif - Bernard Montiel durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un chacha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

35 / 36 Exclusif - Patricia et Alain Verdu durant la 8ème édition du grand concours départemental "Danse avec les seniors" au Palais Nikaia à Nice, le 5 mars 2023. Cette 8ème édition avait comme présidente du jury Nathalie Marquay-Pernaut, Miss France 1987 et comédienne. La cérémonie a été présentée par Bernard Montiel. Les gagnants de ce concours sont Patricia et Alain Verdu de Nice, après avoir dansé un tango, un Cha cha cha et un rock swing, face à 7 autres duos de danseurs. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage