Nathalie Péchalat affiche son soutien à Jean Dujardin : message puissant pour son mari, mais pas que...

Le mercredi, c'est jour de sortie au cinéma et cette semaine, les spectateurs français vont être gâtés puisque l'un des films les plus attendus de l'année va être projeté sur les écrans. En effet, c'est demain que sort Novembre, le cinquième film de Cédric Jimenez, un an seulement après le très remarqué BAC Nord, avec Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos, qui avait beaucoup fait parler de lui. Dans ce nouveau film évènement, le réalisateur s'attaque à un sujet extrêmement sensible puisqu'il revient sur les attentats terroristes du 13 novembre 2015 en France en suivant la brigade anti-terrorisme dans son enquête.

En tête d'affiche de ce blockbuster à la française, on retrouve l'inévitable Jean Dujardin, entouré d'un casting cinq étoiles qui comprend notamment Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier ou encore Anaïs Demoustier. Après une avant-première très remarquée lors du dernier Festival de Cannes, le film va donc enfin connaître sa sortie en salle ce mercredi 5 octobre et l'équipe peut compter sur un soutien de poids puisque Nathalie Péchalat n'a pas hésité à évoquer son amour pour le long-métrage sur son compte Instagram. Plutôt active, mais discrète sur sa vie de couple ainsi que sur leurs deux filles, Jeanne et Alice, elle a tenu à donner un petit coup de pouce à son amoureux en faisant une petite promotion auprès de ses plus de 70 000 abonnés sur le réseau social.

Du scénario à la myriade d'acteurs, en passant par la réalisation et la bande originale... Implacable !

Sur sa publication mise en ligne hier soir, elle met les différentes affiches du film et délivre une critique très positive sur le dernier projet de son mari. "Une des pages les plus noires de notre histoire, vue de l'intérieur... La force du collectif ! Du scénario à la myriade d'acteurs, en passant par la réalisation et la bande originale... Implacable !", lance l'ancienne patineuse, qui a connu de grosses désillusions professionnelles il y a quelques mois de cela.