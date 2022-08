Nathalie Péchalat donne un coup de pouce à sa soeur Justine, qui lui ressemble énormément !

Nathalie Péchalat a décidé de se livrer sur sa famille ces derniers temps. Il faut dire que l'ancienne championne de patinage artistique est une personne plutôt réservée en temps normal et elle sait se faire discrète sur sa vie privée. En couple depuis 2014 avec Jean Dujardin, la vie de la jeune femme de 38 ans a changé depuis qu'elle partage la vie de l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Les deux tourtereaux ont eu deux enfants, Jeanne (6 ans) et Alice (1 an) et se sont mariés en mai 2018, preuve de la belle relation qu'ils ont su construire.

Si tout allait bien ces dernières années, Nathalie Péchalat a vécu une terrible désillusion il y a presque deux mois lorsqu'elle a perdu les élections à la présidence de de la Fédération française des sports de glace (FFSG). Un gros coup dur pour la jeune maman qui a néanmoins réussi à remonter la pente ces dernières semaines en se recentrant sur le plus important, ses proches. La semaine dernière, elle présentait à ses 72 000 abonnés sur Instagram son grand-frère Julien, le jour de son anniversaire. Un beau gosse au sourire charmeur, également très brillant, mais ce n'est pas fini puisqu'hier, la femme de Jean Dujardin a évoqué sa soeur Justine et le beau projet qu'elle vient de monter.

Nathalie et Jean à fond derrière Justine et son mari

Dans une publication postée en fin de journée, Nathalie Péchalat a tenu à donner un gros coup de pouce à sa soeur en partageant avec sa communauté la bonne nouvelle. "Ma soeur Justine et Florent, son mari, sont heureux d'avoir ouvert leur boutique d'optique aujourd'hui. Bonne chance à eux !!", écrit l'ancienne patineuse. Elle ajoute également quelques photos de la très belle boutique, de la devanture tout en bois ainsi qu'un cliché de Justine et son mari. L'occasion de se rendre compte que Justine est le portrait craché de sa soeur ! Et visiblement, Jean Dujardin est également derrière eux puisqu'il a commenté la publication mise en ligne par le compte officiel de la boutique. "La famille", écrit-il en y ajoutant un smiley qui applaudit et un autre avec les yeux en forme de coeur.