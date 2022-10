Nathalie Péchalat et Nâdiya sublimes : les deux atouts charme d'une très belle soirée sous le signe du sport

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

Hier soir se sont tenus les Sportel Awards à Monaco. Une cérémonie pour récompenser les acteurs du monde du sport et il y avait du beau monde. Au milieu des célébrités, on a ainsi pu voir Nathalie Péchalat et la chanteuse Nâdiya, toutes deux particulièrement en beauté.