Nathalie Péchalat : Pimpante en body vert décolleté pour des retrouvailles avec d'anciens collègues stars

C'était l'heure des retrouvailles pour Nathalie Péchalat. L'ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) a partagé ce lundi 24 octobre sur Instagram un cliché sur lequel on l'aperçoit en train de prendre la pose lors d'une séance de dédicaces avec des stars du patinage artistique. À savoir le duo Guillaume Cizeron- Gabriella Papadakis - quintuple champion du monde (2015, 2016, 2018, 2019 et 2022), quintuple champion d'Europe (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), champion olympique (2022) et vice-champion olympique (2018) - mais aussi Gwendal Peizerat, champion du monde en 2000 et champion olympique avec Marina Anissina en 2002.

Pour rappel, Nathalie Péchalat les a côtoyés de près pendant deux années en tant que présidente de la Fédération française des sports de glace, avant d'échouer aux élections le 25 juin 2022. "C'est la honte intersidérale pour l'ensemble des sports de glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d'autres méthodes qui ne sont pas les miennes", avait-elle déclaré après cet échec. Un sentiment de honte l'avait alors traversée à cet instant, mais c'était avant de se changer les idées et de repartir de l'avant.

L'Amour avec un grand A

En effet, quelques jours plus tard, la compagne de Jean Dujardin, et mère de leurs deux petites filles, Jeanne (née en décembre 2015) et Alice (née en février 2021), décidait de décompresser en prenant des vacances anticipées. Un séjour pour oublier mais également très sportif, à l'image de sa story Instagram dans laquelle on l'apercevait en train de s'étirer sur des rochers au bord de la mer, dévoilant ainsi son corps sculpté. "Reprise sportive", commentait-elle.

Plus récemment, elle effectuait une sortie en amoureux avec Jean Dujardin à l'occasion de l'avant-première de Mascarade, le nouveau film de Nicolas Bedos, qui sortira le 1er novembre dans les salles de cinéma françaises. Le duo s'était alors montré très complice.