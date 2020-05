Nawell Madani dans Rendez-vous en terre inconnue : un hommage à son papa...

Pour ce nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue, présenté le 26 mai par Raphaël de Casabianca, retour pour la quatrième fois en Mongolie. Un séjour qui s'est déroulé dans des conditions extrêmes et au cours duquel l'artiste belge Nawell Madani a été bouleversée. La jeune femme de 36 ans a savouré ce voyage en pensant à son papa.

"J'ai pensé à mon papa, qui ne peut plus voyager aujourd'hui. Lorsque j'étais plus jeune, il m'avait dit n'avoir jamais visité un pays d'Asie et que c'était le genre d'endroit où il aurait aimé aller. Je me suis dit que j'allais découvrir la Mongolie pour lui", a ainsi confié Nawell Madani, selon TV Mag. L'humoriste et comédienne est très proche de son papa, ancien chauffeur de taxi et employé de café avec qui elle a eu des relations tendues au début de sa carrière dans le show-business, quand elle a quitté la Belgique pour la France. Un parcours et une histoire familiale qu'elle a pu raconter dans C'est moi la plus belge sur scène et au cinéma dans la comédie C'est tout pour moi.

L'esprit de famille, c'est d'ailleurs un des aspects les plus marquants de ce séjour qu'elle a passé dans une famille d'éleveurs de yacks vivant dans les montagnes. "Je me suis reconnue en eux. J'ai été comme la grande soeur de ces filles. La gratitude de ces enfants pour leurs parents qui se sacrifient pour leur donner le meilleur m'a parlé. Comme eux, j'ai vu mon père et ma mère enchaîner les boulots", a confié Nawell Madani à Télé Star. Alors qu'elle apparaît presque "maternelle" à l'écran avec les filles de son hôte, l'artiste a admis être de nature "affectueuse et câline". Mais est-elle prête à devenir maman, elle qui partage sa vie depuis plusieurs années avec le comédien Djebril Didier Zonga ? "J'attends juste que la vie m'offre ce cadeau. Moi je suis prête, bien sûr", a-t-elle répondu à cette question intime.

Rendez-vous en terre inconnue, le 26 mai 2020 sur France 2, dès 21h.