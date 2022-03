NCIS : Une mystérieuse épidémie contamine 18 personnes sur le tournage !

Mais que s'est-il passé sur le plateau de la série NCIS ? Alors qu'une nouvelle saison est en cours de tournage, une épidémie s'est répandue entre l'équipe technique et le casting. Brusquement, tous se sont mis à ressentir des symptômes s'approchant d'une intoxication alimentaire. Une maladie qui ne semble pas grave mais qui a tout de même touché 18 personnes en peu de temps.

Le tournage n'a pas été interrompu, mais l'un des membres de l'équipe a expliqué à TMZ qu'ils avaient été obligés de faire des réunions Zoom pour s'organiser et gérer le remplacement des équipes. Si personne ne sait vraiment ce qui leur est arrivé, tout le monde semble avoir repris le travail et l'épidémie est désormais presque terminée.

Le tournage se déroule en ce moment en Californie, à Valencia. La série, qui a débuté en 2003, en est aujourd'hui à sa 19ème saison, une longévité exceptionnelle pour une série américaine. Elle raconte l'histoire de l'agence fédérale du même nom, qui traite d'enquêtes indépendamment de la hiérarchie policière habituelle.

Aujourd'hui, il reste assez peu d'acteurs déjà présents dans les premières saisons, à l'exception de Sean Murray, qui interprète l'agent McGee et de Brian Deltzen, qui joue quant à lui le médecin légiste Jimmy Palmer. Enfin, Gary Cole et Katrina Law ont récemment fait leur arrivée, dans les rôles d'agents spéciaux, Jessica Knight et Alden Parker.

Il faut dire que la série a été touchée par plusieurs scandales d'agression sexuelle. Michael Weatherly, qui interprétait l'agent spécial DiNozzo avait été accusé par le New York Times de remarques déplacées envers sa partenaire d'une autre série, Eliza Dushku. Celui-ci avait été défendu par ses deux collègues Sasha Alexander et Pauley Perrette.

Actrice incontournable de la série, cette dernière avait elle-même dénoncé des agressions sexuelles de la part d'un de leurs collègues, Mark Harmon. Elle avait même quitté la série pour cela, expliquant en "faire des cauchemars". "NON, JE NE REVIENDRAI PAS ! JAMAIS ! (Vous voulez bien arrêter de me le demander ?) Je suis terrifiée par Harmon et ses attaques contre moi. J'en fais des cauchemars", avait-elle écrit sur son compte Twitter, harcelée par les fans de la série voulant le retour de son personnage de médecin légiste.