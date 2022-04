Nehuda maman pour la 2e fois d'un petit garçon au prénom très original : une naissance "magique"

Après avoir gardé l'identité du père de son bébé secrète, la jolie brune a donc révélé qu'il s'agissait bien de Ricardo. Après plusieurs séparations houleuses et des accusations de violences conjugales, le couple a donc décidé de se redonner une chance. Ne souhaitant pas dire qui était le papa de son bébé, Nehuda a caché jusqu'à très récemment qu'il s'agissait du père de sa fille Laïa.

Sur Instagram, elle indiquait d'ailleurs : "Alors en 2021, il est possible de faire des enfants sans rapport sexuel. Il est possible pour des couples homosexuels d'avoir des enfants. Il est aussi possible pour une femme célibataire de faire un enfant avec un homme au pif ou grâce à la médecine et il est possible pour un homme célibataire de faire appel à une mère porteuse. Mais il y a une exception. Pour Nehuda, pas le droit d'être enceinte et d'être séparée. L'amour était, l'amour n'est plus mais il a laissé un dernier cadeau sur son chemin. Si je n'en voulais pas, si c'était une situation ingérable pour moi, j'aurais avorté", avait écrit la jeune femme., restant volontairement très mystérieuse.

Pour rappel, l'ancienne candidate des Vacances des Anges 4 avait dévoilé sa grossesse en décembre 2021 en partageant ses échographies. "Le deuxième plus beau cadeau que la vie m'ait offert", écrivait Nehuda.