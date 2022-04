Nehuda (Les Anges) maman : première image avec bébé à l'hôpital

Grande nouvelle du côté de Nehuda. Ce 23 avril 2022, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité (2016, sur NRJ12) a annoncé à sa communauté qu'elle était devenue maman pour la deuxième fois. Un bonheur qu'elle a partagé en vidéo avec ses internautes sur Snapchat.

Après plusieurs jours de silence sur les réseaux sociaux, Nehuda a annoncé une belle surprise à ses abonnés. "Coucou. Désolée pour mon absence... Mais devinez quoi ?", a-t-elle écrit, un peu mystérieuse, avant de dévoiler les toutes premières images de son nouveau-né en vidéo. On découvre ainsi la maman de Laïa (4 ans) à la maternité avec son bébé sur la poitrine (voir diaporama). L'occasion de découvrir également les minuscules mains du nourrisson.

C'est en novembre dernier que Nehuda a révélé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Pour ce faire, elle avait partagé une photo de l'une de ses échographies. "Le deuxième plus beau cadeau que la vie m'ait offert", pouvait-on lire. Malheureusement, peu de temps après, elle expliquait qu'elle n'était plus en couple avec le papa, sans toutefois dévoiler son prénom.

"Alors en 2021, il est possible de faire des enfants sans rapport sexuel. Il est possible pour des couples homosexuels d'avoir des enfants. Il est aussi possible pour une femme célibataire de faire un enfant avec un homme au pif ou grâce à la médecine et il est possible pour un homme célibataire de faire appel à une mère porteuse. Mais il y a une exception. Pour Nehuda, pas le droit d'être enceinte et d'être séparée. L'amour était, l'amour n'est plus mais il a laissé un dernier cadeau sur son chemin. Si je n'en voulais pas, si c'était une situation ingérable pour moi, j'aurais avorté", s'était-elle indignée après que de nombreux internautes ont voulu savoir si Ricardo Pinto était le papa. A noter que ce dernier n'a jamais fait aucune annonce.

Il n'a pas fallu attendre longtemps en tout cas pour connaître le sexe de son bébé. Fin novembre, les internautes ont appris qu'elle attendait un petit garçon.

Toutes nos félicitations.