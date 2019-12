Nelson Monfort avec sa femme, sa fille et son chéri César au spectacle Corteo

Venu avec (presque) toute sa petite famille, Nelson Monfort a assisté au spectacle du Cirque du Soleil Corteo le 12 décembre 2019 à Paris. Le célèbre commentateur sportif de 66 ans a pris la pose en compagnie de sa femme Dominique et de sa fille cadette Victoria. L'occasion de redécouvrir le petitami de cette dernière, César Chouraqui (fils du compositeur Eli Chouraqui). En couple depuis plusieurs mois, les amoureux se sont affichés complices et tendres l'un envers l'autre. Qui sait, Victoria se fera peut-être bientôt passer la bague au doigt comme sa soeur aînée Isaure, mariée à Erwan Le Ravazet depuis l'été 2017 ? Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme tient un blog baptisé Something about Victoria dans lequel elle partage avec ses fans sa passion pour la mode.

D'autres célébrités étaient présentes, comme les anciens finalistes de Danse avec les starsLadji Doucouré et Inès Vandamme. Inséparables depuis la fin de l'émission, ils ont également été aperçus le 11 décembre 2019 à la soirée des champions de l'INSEP. Les deux acolytes ont dansé pour l'occasion devant des personnalités telles que Rachida Dati, Tony Estanguet ou encore Estelle Mossely.

Radieuse, Delphine Chanéac (auteure du livre La nuit mon père me parle) était également invitée, tout comme Florent Peyre. Ancienne candidate de Mask Singer (déguisée en abeille), démasquée le 29 novembre 2019, Joyce Jonathan a eu elle aussi la chance de découvrir le spectacle proposé à l'AccorHotels Arena Bercy. Un show incroyable à découvrir du 12 au 15 décembre 2019 à Paris.