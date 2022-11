Nelson Monfort gêné : une ancienne photo de lui chanteur, en débardeur, refait surface

Nelson Monfort est une figure incontournable de France Télévisions et de la télévision depuis plus de trente ans. Le journaliste sportif de 69 ans aurait pu faire carrière dans la finance puis c'est finalement le journalisme qui a pris le dessus. Et au vu de son immense carrière, il n'a pas eu tort !

Mais le père de Isaure et Victoria aurait pu choisir une toute autre carrière, celle de chanteur. En effet, lorsqu'il était jeune, Nelson Monfort avait fondé le groupe Hand dans lequel il était le chanteur. "Nous étions cinq comme les cinq doigts de la main", a confié le journaliste sportif dans Un dimanche à la campagne ce dimanche 13 novembre sur France 2. Devant Bérengère Krief et Slimane également invités dans l'émission de Frédéric Lopez, Nelson Monfort a eu la surprise de revoir un cliché de lui adolescent en débardeur et en position de chanteur. Et il n'a presque pas changé ! "La chanson m'aurait énormément plu, a-t-il avoué un peu gêné. Nous avions dans mon répertoire quelques chansons de mon cru et que je n'ai jamais osé sortir." D'ailleurs, en parlant de musique, Nelson Monfort avait dévoilé une drôle d'anecdote à nos confrères de Ouest France en mai dernier, il a été dans le même internat que Michel Sardou dans le collège du Montcel à Jouy-en-Josas en région parisienne. "Le même Michel Sardou qui se souvient du nom de nos professeurs !", avait-il dévoilé.

Travailler dans la finance était une façon de rendre hommage à la profession de mon père

Si Michel Sardou a réellement percé dans la musique, c'est peu de le dire, Nelson Monfort, quant à lui, a finalement mis sa passion pour la musique de côté pour suivre une licence de droit à Sciences Po Paris. Il s'est ensuite exilé aux Etats-Unis pour travailler dans la finance, sans grand enthousiasme. "Travailler dans la finance était une façon de rendre hommage à la profession de mon père. Si ce n'est que j'avais vu que ce métier n'était pas fait pour moi", a-t-il confié.