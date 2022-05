Nelson Montfort complice avec sa fille, jeune maman, lors d'un prestigieux évènement

Dans la famille Monfort, je demande la mère et le grand-père ! Nelson Monfort et sa fille Victoria étaient réunis ce lundi 9 mai pour un déjeuner aux Deux Magots à Paris, à l'occasion du Salon du Livre et du Vin. Un évènement lors duquel ils ont affiché leur complicité.

Ce n'est pas tous les jours que Nelson Monfort est photographié avec sa fille. Plus souvent vu au bord des terrains de sport que dans les cafés et les restaurants, le journaliste est apparu tout sourire dans le célèbre établissement de Saint-Germain-des-Prés accompagné de sa fille, toute jeune maman d'une petite Nala depuis décembre dernier. L'animateur portait une veste blazer bleu sur une chemise jean Lacoste et un pantalon marron. Victoria était quant à elle vêtue d'une élégante robe noire. On a notamment pu voir la vedette de France Télévisions poser avec sa fille, la main sur son épaule, devant les photographes.

Ils étaient loin d'être seuls ce lundi à déambuler entre les tables du restaurant. De nombreuses personnalités avaient été conviées pour le déjeuner. Les comédiens Antoine Duléry et Jackie Berroyer, la journaliste Charlotte Bouteloup, l'ancien rugbyman Daniel Herrero ou encore l'auteur Tonino Benacquista ont répondu présent (voir diaporama).

Victoria Monfort, 33 ans, est la fille aînée de Nelson Monfort et de sa compagne Dominique. Elle est devenue maman en décembre dernier pour la première fois (faisant du journaliste sportif un grand-père de 69 ans) d'une petite fille, qu'elle partage avec son compagnon, le compositeur Hugo Cremaschi. Les deux tourtereaux se fréquentent depuis 2020. La jeune femme avait rendu hommage au père de sa fille en décembre dernier au détour d'un post Instagram. "Hugo, il y a 1 an je m'apprêtais à croiser ton regard. Aujourd'hui tu es mon monde et le père de notre fille Nala, née le 13/12/21. Bienvenue Merveille", pouvait-on lire en légende.