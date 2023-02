Nelson Monfort : Sa petite-fille d'un an déjà actrice dans une série attendue ? Ce message qui en dit long !

Une phrase qui peut signifier que la petite fille a joué devant la caméra dans les premiers mois de sa vie (puisque la série a été tournée il y a quelques semaines déjà) ou qu'elle y a accompagné l'un de ses deux parents, tous les deux acteurs. En effet, si la fille de Nelson Monfort arpente les planches des théâtres parisiens, elle le fait désormais en compagnie d'Hugo Cremaschi, son amoureux, qui est avec elle dans la pièce Moi je joue !.

"Tu me donnes une force que je ne connaissais pas"

Avant de le savoir, il faudra attendre le 14 avril, la date de sortie de la série qui raconte les aventures de Tom et Mia, les enfants des mythiques Xavier et Wendy, qui sont désormais jeunes adultes et qui partent eux aussi en Erasmus comme leurs parents il y a 20 ans. Un projet pour lequel les acteurs d'origine se sont retrouvés 20 ans après leur rencontre mais dans lequel on verra également apparaître Aliocha Schneider, le petit frère de Niels Schneider et donc beau-frère de Virginie Efira.

Et peut-être la petite Nala, couvée par ses parents qui multiplient les adorables déclarations sur Instagram. Pour son anniversaire, notamment, sa maman s'était montrée très touchante : "1 an que tu me donnes un amour et une force que je ne connaissais pas. 1 an que j'aime ton papa encore davantage. 1 an que l'appart est devenu la Grande Récré. 1 an que je ne peux plus regarder Le Roi Lion sans pleurer. 1 an que je suis maman. À toi ma reine, ma lionne, Joyeux anniversaire ma fille, Nala", avait-elle écrit. Adorable !