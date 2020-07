Nicki Minaj enceinte : photos dénudées pour dévoiler son ventre rond

Nicki Minaj ne manque décidément jamais de surprendre ses fans ! La rappeuse caribéenne de 37 ans a révélé une grande et heureuse nouvelle sur sa page Instagram ce lundi 20 juillet 2020 : elle attend son premier enfant.

Pour lever définitivement le doute, elle a posté deux images époustouflantes sur lesquelles elle dévoile son ventre nu et très arrondi alors qu'elle porte un bikini en maille fleurie et des talons hauts argentés. Excentrique en toute occasion, elle arbore également une chevelure jaune bouton d'or. En légende, l'interprète d'Anaconda est cependant restée sobre. Pas de longue déclaration d'amour à son mari Kenneth Perry, ni de bilan sur sa vie jusqu'à ce jour : rien d'autre que le hashtag "#Preggers", qui signifie "enceinte", accompagné d'un émoji en forme de coeur jaune. Sur le second cliché, Nicki Minaj apparaît cette fois avec une perruque bleue et un autre bikini pailletté haut en couleur.



En quelques minutes seulement, ses publications ont récolté plus de 2 millions de mentions "j'aime" et de très nombreux commentaires d'anonymes, mais aussi de ses amis stars, comme le chanteur Sam Smith, l'actrice Halle Berry ou encore le mannequin Winnie Harlow.