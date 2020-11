Nicolas Bedos : Cette actrice qui a refusé des rôles par amour pour lui

En couple pendant près de trois ans, Nicolas Bedos (41 ans) et Elsa Zylberstein (52 ans) ont vécu une histoire d'amour intense et passionnelle. "Folle" amoureuse du réalisateur comme elle le confiait à à l'époque à Paris Match, Elsa avait fait de nombreuses concessions et plusieurs sacrifices pour le fils de Guy Bedos. Actrice réputée dans le 7ème art français et international, elle avait même mis sa carrière en danger pour rester avec Nicolas. "J'ai refusé des rôles pour pouvoir être avec lui", avait-elle révélé à Gala en janvier 2020.

Je me suis brûlée les ailes

Un amour "fatigant" pour l'actrice mais qui n'a laissé malgré tout que de bons souvenirs dans son coeur. "Ce n'était plus possible. Mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, nous sommes amis" confiait-elle avec bienveillance. Entre eux, l'attraction était chimique et les sentiments électriques. De onze ans son ainée, Elsa avait rencontré Nicolas alors qu'il n'était pas encore célèbre.

Charmée et envoûtée par ce jeune homme au caractère brute et sauvage, elle avait décidé de le prendre sous son aile. "Je croyais en cet homme qui n'était rien - enfin, juste le fils Bedos. Il avait une inspiration débordante, écrivait partout, sur des bouts de table. J'étais sûre qu'il ferait de grandes choses. Ce mec est hors normes !" indiquait-elle à Paris Match. "Je me suis brûlée les ailes, j'ai été habitée par cet homme" ajoutait-elle, visiblement très marquée par cette histoire d'amour.

Désormais amis, les deux acteurs ont tous deux pris des chemins différents. Si Elsa Zyberstein roucoule désormais dans les bras de Michaël Pierrard, Nicolas Bedos semble avoir retrouvé l'amour après sa rupture avec Doria Tillier en 2019.