Nicolas Cage pris pour un SDF, viré d'un bar pieds nus et bourré : une vidéo affligeante dévoilée

Mais qu'arrive-t-il à Nicolas Cage ? L'acteur emblématique d'Hollywood, vu Ghost Rider, 60 secondes chrono, Les associés ou Lord of War, a récemment été filmé complètement saoul dans un restaurant de Las Vegas. La vidéo publié par le tabloïd anglais The Sun le 24 septembre 2021 montre la star dans un piteux état, affalée sur un canapé...

Totalement ivre et barbu, habillé d'un étonnant pantalon léopard et d'un tee-shirt sale, Nicolas Cage aurait enchaîné les verres avant de devenir agressif avec le personnel de l'établissement. Sur les images, on aperçoit également une femme qui tente tant bien que mal de le faire sortir du bar. Dans un état second, en train de tituber et de crier, l'acteur de 57 ans est reparti sans chaussures, après avoir essayé d'enfiler ses sandales, en vain.

Une source, qui a demandé à rester anonyme, a raconté au Sun : "Nous étions dans ce bar au Lawry's quand nous avons remarqué ce que nous avons d'abord pensé être un sans-abri complètement ivre et tapageur. À notre grand étonnement, il s'agissait de Nicolas Cage. Il était complètement bourré et se battait avec le personnel. Il était vraiment dans un sale état et se promenait sans chaussures. Le personnel nous a dit qu'il avait bu des shots de tequila et du whisky Macallan 1980."