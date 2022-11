Nicolas Gob dévoile un lourd secret : cette maladie dont il a souffert et dont il n'avait jamais parlé

Du film Les Crevettes pailletées, en passant par les séries L'Art du crime, Un village français ou encore le téléfilm De miel et de sang, Nicolas Gob ne manque pas de projets. Il est notamment à l'affiche ce soir dans Le pont des oubliés sur France 3. En revanche, il n'a pas encore été à la création d'un projet. Mais cela ne saurait tarder, comme il l'a annoncé dans une interview avec Télé Star dévoilé le 26 septembre dernier.

"Je vais réaliser un film", a-t-il révélé, avant d'expliquer qu'il s'est inspiré de sa propre histoire pour écrire le scénario. Ce qui l'a notamment conduit à faire une révélation dont il n'avait pas parlé souvent jusqu'à il y a peu : "J'ai eu un cancer il y a longtemps et l'histoire tourne autour de ça". En réalité, il avait déjà raconté cette triste anecdote dans un entretien avec La Nouvelle République en avril dernier. Il s'exprimait alors sur sa volonté d'écrire ses propres projets.

Des rencontres inoubliables

"Je le fais depuis quelques années avec la scénariste Sophie Eickhoff. Ce qui est compliqué, c'est que des milliards d'idées me viennent et j'ai du mal en ce moment à faire le tri. J'ai eu un cancer quand j'étais plus jeune et il y a beaucoup de choses qui se dirigent naturellement vers ça. Et puis je suis très pris par le jeu : ça m'apporte une grande satisfaction. C'est un endroit où je maîtrise les choses, où j'ai l'impression d'avoir ma place et un rôle à jouer. Je vis le moment et je me sens trop bien", avouait-il.

Il en profitait également pour expliquer sur son rapport au petit écran : "Avec la télé, il faut aller très vite, nous sommes des machines à jouer et il faut rapidement trouver la bonne intention. Des femmes comme Audrey Fleurot ou Pascale Arbillot sont de vraies machines de guerre et quand on joue ensemble, on est vraiment là, c'est solide, on donne le meilleur. Je retire une fierté d'avoir croisé des personnes comme elles. Sinon, je n'ai pas vraiment de copains dans le métier. Les soirées, les ego surdimensionnés, ça me dérange énormément, ce n'est pas du tout mon délire".

À noter qu'en marge de sa carrière d'acteur, il est marié depuis l'année 2021 à sa chérie Jane, avec qui il est papa de Marlon (3 ans). Il possède également une fille prénommée Lily-Rose (11 ans), issue d'une relation précédente.