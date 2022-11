Nicolas Peyrac : Leucémie, maladie auto-immune et transfusions... le chanteur donne enfin de ses nouvelles

Perdu de vieux ? Jamais ! Le 2 juin 2022, Nicolas Peyrac a sorti, non pas un nouvel album, mais son 4e roman inédit, intitulé Sans oublier qu'un jour on s'est aimés, paru aux éditions L'archipel. Depuis toujours, jouer avec les mots est une passion folle pour l'auteur et chanteur, notamment connu pour son inoubliable So far away from L.A. Et c'est au calme, loin des tapis rouges et des soirées mondaines, qu'il s'attèle à jouer de sa plume, en Bretagne, là où il vit depuis quize ans dans sa maison d'enfance, chargée de tant de souvenirs.

Je vis, tout simplement

Il avait posé le pied dans la ville de Montréal avant de ressentir, à la mort de son père, le besoin fou de retrouver ses racines. "Je vis, tout simplement, explique-t-il dans les pages du magazine France Dimanche. Je me lève tôt. J'accompagne ma fille au lycée, j'écris tous les jours, je regarde des films, je marche beaucoup avec mon chien et je suis en concert, de temps à autre." Heureux auprès de Pascale depuis tant d'années, il avait effectivement adopté, avec elle, leur petite Sarah en Chine. Elle avait 20 mois à l'époque, la voilà grande adolescente !

De nombreuses transfusions pour Nicolas Peyrac

Bien sûr, chaque membre de la famille a mal vécu ces derniers mois. C'est bien simple, Nicolas Peyrac a fait une frayeur à tout le monde... tout particulièrement son état de santé puisqu'il a été atteint d'une leucémie lymphoïde chronique, un cancer du sang qui affecte les cellules du système immunitaire dont il a craint la récidive. Mais où en est, aujourd'hui, l'artiste de 73 ans ? "Je suis en rémission complète après avoir fait quatre chimiothérapies, assure-t-il, toujours chez France Dimanche. J'ai eu ensuite une maladie auto-immune qui s'est traduite par une baisse anormale du taux d'hémoglobine, ce qui m'a valu de nombreuses transfusions. Mais désormais je vais mieux. J'ai juste un suivi régulier." Chacun peut donc, enfin, dormir sur ses deux oreilles...

Retrouvez l'interview intégrale de Nicolas Peyrac dans le magazine France Dimanche du 10 novembre 2022.