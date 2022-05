Nicolas Sarkozy flingué par le père de Valérie Pécresse : "Ce mec ne sait pas vivre !!!"

Docteur en sciences économiques, docteur en gestion et agrégé de sciences de gestion, Dominique Roux est un père qui a toujours été fier de sa fille. Cela était manifeste dans l'émission Une ambition intime de M6. "Mon père était là. Il m'a donné des coups de pied dans les fesses, mais il en a surtout appelé à mon orgueil de fille, en me disant : 'les filles peuvent réussir aussi bien que les garçons. Tu as ça en toi, tu peux y arriver", avait alors confié Valérie Pécresse, qui était une enfant timide.

Dans une interview père-fille à Marie-Claire, Valérie Pécresse avouait devant son papa : "Il s'est saigné pour qu'ado, je parte en Angleterre, en Russie... Avec un salaire de prof, ce n'était pas facile." Nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche par ce même Nicolas Sarkozy, en 2007, à l'âge de 39 ans, son père n'avait pu retenir ses larmes. Aujourd'hui, la situation est moins glorieuse mais son père répond toujours présent, tout comme ses trois enfants et son mari Jérôme qui eux, lui ont offert un luxueux séjour pour se requinquer.