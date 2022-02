Nicolas Sarkozy gâté par Carla pour son anniversaire : grande fête dans un palace, avec Giulia

Nicolas Sarkozy ne pouvait pas rêver mieux pour souffler sa 67e bougie. Le 28 janvier dernier, l'ancien président de la République s'est laissé porter par les surprises que son épouse Carla Bruni avait concoctées pour son anniversaire. En amour, la chanteuse est du genre à tout donner, c'est donc ce qu'elle a fait pour son cher Nicolas.

Au programme de cette réjouissante journée, une fête organisée dans le plus grand des secrets au George V, palace parisien du 8e arrondissement de Paris comme l'annonce le magazine Voici. Carla et Nicolas Sarkozy sont arrivés main dans la main avec leur petite Giulia, 10 ans, pour rejoindre le clan du politique déjà réuni sur place en son honneur. Parmi les convives, Jean Sarkozy et son épouse Jessica ainsi que sa belle-mère Marisa Borini. Tout sourire, l'ancien président semblait aux anges d'être si bien entouré pour passer le cap de cette année de plus. Surtout aux côtés de Carla, la femme de sa vie.

C'est en novembre 2007 que Nicolas Sarkozy voit son destin basculer. Alors qu'il est président et fraîchement divorcé de son ex-femme Cécilia Attias, le politique s'accorde un dîner festif chez Jacques Séguéla. Endroit même où il rencontre Carla Bruni, elle aussi conviée à la soirée. Après un petit jeu de séduction de plusieurs heures, le coup de foudre est confirmé. Quatorze ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous.

Le 19 octobre 2011, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy deviennent parents d'une petite Giulia. Un nouveau souffle de bonheur pour le politique, très affecté par sa précédente séparation. Carla Bruni a su apaiser ses souffrances, gagner sa confiance et lui apporter l'équilibre et la stabilité qui lui avaient tant manqué. ll suffit de les voir se dévorer du regard quand ils sont tous les deux pour comprendre qu'ils se sont bien trouvés et qu'ils ne sont surtout pas près de se lâcher. Ils viennent d'ailleurs de fêter leurs quatorze ans de mariage, leurs noces de plomb. Quand on vous dit que leur amour, c'est du lourd...