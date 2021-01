Nicole Kidman : Épuisement, manque de sommeil... les séquelles de son rôle dans "The Undoing"

Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Australia... Nicole Kidman possède une impressionnante filmographie ! Elle y a ajouté la série The Undoing, dont la première saison vient de s'achever. L'actrice révèle que son rôle est si intense que son corps ne parvient plus à distinguer la réalité de la fiction...

C'est au podcast WTF with Marc Maron que Nicole Kidman a fait cette étonnante confession. La star de 53 ans mariée au chanteur Keith Urban a évoqué son rôle dans la série The Undoing, diffusée sur HBO aux États-Unis et le service de streaming OCS en France. Nicole a confié qu'elle se sentait mal et n'arrivait pas à dormir une fois le tournage terminé. Son système immunitaire ne parvient plus à faire la distinction entre réalité et fiction.

"J'étais exténuée pendant une semaine, parce que le système immunitaire ne fait plus la différence entre le moment où on joue et le moment où on est vraie... C'est aussi troublant pour moi", a confié Nicole Kidman. Dans The Undoing, elle interprète le personnage de Grace Sachs, une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, mariée à un mari aimant mais infidèle et maman d'un fils inscrit dans une école privée de prestige. Sa vie bascule après la mort violente de la maîtresse de son époux, la disparition de ce dernier et de terribles révélations à son sujet.

Ce mari est incarné par l'acteur Hugh Grant.