Nicole Scherzinger : Son cousin tué par un automobiliste, elle appelle à l'aide

Nicole Scherzinger : le retour des Pussycat Dolls ? Elle a dit oui !

L'âme brisée, Nicole Scherzinger pourra heureusement noyer son chagrin dans le travail. Jurée des émissions The Masked Singer, Australia's Got Talent et de l'édition célébrités de X-Factor UK, la chanteuse de 41 ans est sur tous les fronts. D'autant qu'elle a accepté de reformer un temps les Pussycat Dolls, la formation musicale qui l'a fait connaître en 2003, contre un immense chèque. Si l'année se termine mal pour elle, 2020 devrait débuter sous de meilleures auspices puisqu'elle se rendra en studio et défendra ses anciens et nouveaux titres dans le monde entier auprès de Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton et Kimberly Wyatt – sauf désistement. Vivement...