Nikola Lozina célibataire mais riche : cette somme folle remportée lors d'un tournoi !

De retour en Belgique depuis sa séparation avec Laura Lempika (qu'il avait épousé en août 2022), Nikola Lozina tente comme il peut de s'occuper l'esprit. Toujours fourmillant de projets, celui qui se fait appeler le "Lord" nourrit aussi une passion pour le poker. Ce mardi 24 janvier 2023, sur son compte Instagram, il a d'ailleurs partagé des images inédites de son tout dernier tournoi. Un moment visiblement très florissant pour lui !

Le papa du petit Zlatan a l'art et la manière de faire fortune au poker ! Récemment, le Belge d'origine croate a brillé lors d'un tournoi organisé au Circus Grand Casino à Namur. Sur Instagram, l'influenceur a posté quelques stories pour montrer à ses abonnés à quel point le succès a été au rendez-vous. Sur les photos, on peut apercevoir le tapis vert de la table et une pile de jetons qui n'a fait que s'agrandir au fil des heures. "Ça se passe bien. J'ai start (commencé, ndlr) avec 50 000 et en deux coups je suis à quasiment 150 000", a-t-il écrit dans son premier post.

Un pro du poker

Au fur et à mesure des heures, on constate ensuite une nette évolution. La star du reste du monde fait visiblement un tabac et semble tout rafler sur son passage. Toujours dans ses stories, le jeune papa étale ses victoires avec fierté. "Gros coup gagné ! Plus de 230 000 actuellement", s'enthousiasme-t-il avant de faire monter le pactole à 450 000 et d'avoir une petit pensée pour son fils, resté aux côtés de sa maman, Laura Lempika. "T'es avec moi mon fils, tu me portes chance", a-t-il légendé une story où l'on peut apercevoir le tapis vert de la table sur lequel trône une photo de Zlatan.

Au final une première journée très reluisante pour Nikola Lozina. "Fin du day 1 ! Je finis avec 317 000 alors que j'avais commencé avec 50 000... La moyenne est à 27 000. Je suis très fier de moi. Direction le day 2, samedi", a-t-il écrit dans son dernier post. Depuis, le grand brun n'a pas reparlé du tournoi. Il semble qu'il s'apprête à retourner à Dubaï d'ici peu. L'endroit parfait pour dépenser ses gains !