Nikola Lozina : Sa santé en danger à cause de ses kilos en trop

Nikola Lozina a décidé de se reprendre en main. Après sa couvade qui a eu lieu lors de la grossesse de sa fiancée Laura Lempika, laquelle a donné naissance de leur fils, Zlatan (né le 11 décembre 2020), le candidat de télé-réalité n'a désormais plus d'excuse.Très motivé à perdre ses kilos en trop, le jeune Belge a donc entamé un régime jeudi 28 janvier 2021.

"Jour 1 - Début d'une nouvelle vie", a-t-il commenté sous une photo d'un repas healthy sur Snapchat. Très vite, les internautes ont été curieux de savoir comment ce grand gourmand parvenait à se retenir de grignoter. Et Nikola Lozina n'a alors pas caché que cela lui demandait un gros effort. "Des nouvelles du régime, c'est très dur. Je n'ai rien mangé d'autre et je ne vais rien manger d'autre", a-t-il prévenu, s'amusant de sa difficulté à tenir le coup avec ce commentaire : "Les gars, les jambes commencent à trembler".

Mais Nikola est plutôt confiant à l'idée d'atteindre ses objectifs grâce à sa moitié Laura, laquelle ne compte laisser passer aucun écart ! "Je suis surveillé, là elle ne me couvre plus", a-t-il fait savoir. Des mesures drastiques qui s'imposent d'urgence pour le meilleur ami de Julien Tanti qui a récemment été hospitalisé. "De toute façon c'est pour mon bien, pour ma santé, c'est allé trop loin, j'ai pris trop de kilos, ce n'est plus possible, même par rapport à l'apnée du sommeil... Le frigo est vide. Il n'y a plus de tentation dans la maison, c'est bien !", a-t-il indiqué.

Nikola Lozina s'était pourtant accommodé de sa prise de poids tout au long de la grossesse de sa chérie. En mai 2020, il a même entrepris de répondre aux critiques de ses haters qui le disait "transformé". "Avant, j'étais beau, j'avais des cheveux, j'étais célibataire avec des filles qui ne me servaient à rien à part être là pour mon image. J'étais bon qu'à sortir et dépenser des 1,2,3 K par soir. Aucune perspective de vie. Aucun projet. Maintenant, j'ai pris quelques kilos, j'ai plus mes cheveux, mais j'ai la femme de ma vie à mes côtés. Je croque la vie à pleines dents, je veux fonder une famille et on s'aime avec Laura", avait-il déclaré très heureux sur les réseaux sociaux.