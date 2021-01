Nikola Lozina à l'hôpital et intubé : sa photo qui inquiète

C'est une semaine difficile pour certaines personnalités. Après Jade Lagardère ou Lydia de Pékin Express, c'est au tour d'un candidat de télé-réalité d'être hospitalisé : Nikola Lozina.

Le candidat des Marseillais VS Le Reste du monde voyait la vie en rose depuis le 11 décembre 2020. Ce jour-là, sa fiancée Laura Lempika et lui ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon que le couple a prénommé Zlatan. Nikola Lozina se plaît donc depuis à partager son nouveau quotidien de jeune papa. Mais le 20 janvier 2021, en soirée, c'est une photo pour le moins inquiétante que le brun de 27 ans a publiée sur son compte Snapchat.

On peut y découvrir Nikola Lozina allongé sur un lit d'hôpital, avec des tuyaux au niveau du nez et de la gorge. Une machine semble surveiller sa tension cardiaque. Le jeune homme n'a mis aucune précision en légende. Il a simplement mis un émoji représentant un hôpital. Laura Lempika ne s'est également pas exprimée sur le sujet. Pour l'heure, on ne sait donc pas ce qu'il s'est passé. Mais nul doute que face à l'inquiétude de leurs fans, l'un des candidats finira par prendre la parole pour tout expliquer, sur les réseaux sociaux.

Fin décembre, Nikola Lozina avait déjà quelque peu effrayé ses fans en racontant une anecdote. Alors qu'il était sur la route, il a bien cru qu'il allait provoquer un accident. "J'ai cru que je pouvais conduire, j'ai dit à Laura : 'T'inquiète pas, reste avec le petit derrière.' Après deux heures de route, j'ai commencé à cligner de l'oeil, pas que j'allais faire un accident mais j'ai senti que si je continuais à forcer, il aurait pu m'arriver quelque chose, donc j'ai préféré m'arrêter sur une aire d'autoroute et j'ai dormi une heure et demi. Sauf que j'ai repris la voiture, et rebelote, une heure après, j'ai cligné des yeux. Donc Laura a pris le volant, j'ai redormi derrière", expliquait-il avant de mettre ses abonnés en garde.