Nikola Lozina transformé après sa prise de poids : il assume et s'en réjouit !

Nikola Lozina ne pourrait pas être plus heureux. En couple avec Laura Lempika depuis presque deux ans maintenant, il se prépare à l'épouser. Le plus célèbre des Belges de télé-réalité a fait sa demande lors d'un séjour à Valberg, une station de sports d'hiver des Alpes-Maritimes, au beau milieu d'un décor enneigé.

Seule ombre au passage, les critiques des haters. En effet, ce mardi 19 mai 2020, Nikola Lozina a fait savoir qu'il était devenu la cible des internautes ces derniers temps en raison de sa transformation physique. Le jeune homme a pris du poids, mais il ne s'en cache pas comme il a pu le confier lors d'une mise au point très cash sur Instagram. "Quand vous m'envoyez à longueur de journée 'Glow Down', ceci cela... Vous ne savez pas à quel point je suis heureux à l'heure actuelle et combien j'en ai rien à fou*** de vos moqueries à deux francs", a-t-il débuté.

Et de reconnaître son évolution radicale au fil des années, du tombeur qu'il était à l'homme équilibré et amoureux qu'il est devenu : "Avant, j'étais beau, j'avais des cheveux, j'étais célibataire avec des stronz qui me servaient à rien à part être là pour mon image. J'étais bon qu'à sortir et dépenser des 1,2,3 K par soir. Aucune perspective de vie. Aucun projet. Maintenant, j'ai pris quelques kilos, j'ai plus mes cheveux, mais j'ai la femme de ma vie à mes côtés. Je croque la vie à pleines dents, je veux fonder une famille et on s'aime avec Laura."

Épanoui personnellement, Nikola Lozina l'est aussi professionnellement. En plus de la télé, il développe une multitude de projets en parallèle. "J'ai mon propre site de pronostics, je kiffe mon métier d'influenceur jour après jour, je bosse avec Winamax pour le poker et j'ai plein de projets et de voyages en tête." Un vrai 'Glow Up' somme toute !