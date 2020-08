Nikola Lozina bientôt papa : Julien Tanti l'a aidé à booster sa fertilité

Laura Lempika et Nikola Lozina attendent leur premier enfant ensemble. Un heureux événement que les fiancés partagent pleinement avec leurs abonnés. D'ailleurs, la candidate de télé-réalité de 31 ans a lancé sa chaîne YouTube, baptisée LaulauBabyShow, pour évoquer sa grossesse sans aucun tabou. Ses premiers mois difficiles, sa prise de poids, l'annonce à Nikola... Laura ne cache rien.

Le 23 août 2020, elle a posté une nouvelle vidéo sur la plateforme dans laquelle elle apparaît au côté de son homme. En effet, le grand Belge a accepté de se confier à son tour sur ses sentiments à l'idée de prochainement devenir papa, d'un petit garçon qui plus est comme il en avait toujours rêvé. Mais ce n'est pas tout, le couple a accepté de revenir sur sa conception, qui n'a pas été simple du tout. "C'est vrai que ça faisait un petit temps qu'on essayait, ça ne prenait pas... J'étais à deux doigts d'aller faire des tests, ça faisait des mois et des mois", se souvient Nikolas Lozina.

La petite astuce...

Le jeune homme a fini par demander conseil à son entourage, et notamment à son ami Julien Tanti, déjà papa d'un petit bonhomme, Tiago, né de ses amours avec Manon Marsault. Et ce dernier lui a dévoilé une astuce pour le moins inattendue. "Il m'a dit : 'Niko, elle doit te masser les cuisses, parce que la testostérone est dans les cuisses !' Les footballeurs par exemple, c'est pour ça qu'on leur masse les cuisses, la testostérone remonte et, sur le terrain, ils sont boostés. Moi je n'étais pas au courant et, tous les soirs, du coup, j'ai eu le droit à mon petit massage", a-t-il relaté. Et d'ajouter : "Et voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, des nuits torrides (rires). Et la petite astuce aussi, c'est lever les jambes en l'air après l'acte." Résultat concluant puisque Laura Lempika a fini par débarquer un matin, un test de grossesse à la main, pour lui annoncer la bonne nouvelle : elle était enfin enceinte.

Prenant soin de ne pas donner de faux espoirs à certains qui auraient du mal comme eux à fonder leur famille, la jolie brune précise : "Bon bien sûr, on n'est pas parole d'Évangile, c'est pas un truc infaillible. C'est juste pour vous raconter ce qu'on a fait. Maintenant, on n'est pas sûr que ça marche vraiment pour avoir un enfant. On n'est pas gynéco, on partage notre expérience et c'est tout."

C'est Nikola Lozina qui aura le mot de la fin, exprimant sa joie et son émotion de vivre une telle expérience. "En tout cas, sachez que c'est la plus belle chose à vivre, c'est un moment que je souhaite à bon nombre d'entre vous."