Noholita traumatisée après un face à face avec 2 cambrioleurs : "Ils étaient gantés, capuche sur la tête"

L'influenceuse spécialiste de la mode Noholita a vécu une drôle de mésaventure ce week-end. Alors que la jeune femme rentrait chez elle, elle s'est retrouvée nez à nez avec des cambrioleur...

La scène était spectaculaire, c'est ce qu'a raconté la blogueuse-influenceuse lors d'une story Instagram à ses fans. "Je ne sais pas pourquoi, il m'arrive toujours des choses... Je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans ce genre de situations, mais c'est toujours quand je suis seule vous voyez ?" a-t-elle avoué encore sous le choc. L'instagrameuse de 30 ans, vue à Dubai en octobre dernier, a poursuivi en racontant cette scène d'angoisse : "En rentrant, je suis tombée nez à nez avec deux mecs, cambrioleurs, je peux quasiment l'assurer puisqu'ils étaient gantés, capuche sur la tête, sweat noir... Ils avaient forcé la porte et je me suis retrouvée dans le sas, juste derrière eux."

Lors de cette scène digne d'un film à suspense, Camille Callen alias Noholita a dû improviser : "Je me suis retrouvée face à eux, là comme ça, la seule porte de sortie en face de moi et voilà. Du coup, j'ai pris mon masque et mon courage à deux mains, je l'ai mis devant ma bouche et je me suis dit : 'Là, c'est soit je suis là face à eux et je ne peux rien faire, soit je passe, je trace et je sors vite et j'ai fait ça."

"Je suis vite sortie avec Twister [son chien] sous le bras, pas très bien, en panique, j'ai vite marché, marché et là je les ai vus, ils sont sortis à l'angle de la rue et ils me regardaient et je pense que ça les a certainement dissuadés que je les croise" a finalement confié la jeune femme qui a préféré quitter les lieux le plus rapidement possible et éviter une confrontation avec les cambrioleurs. Cette dernière a par la suite avoir "appelé la police pour les prévenir". "Pour une fois que je suis seule un soir, il m'arrive ça" a-t-elle lâché dépitée.