Nolwenn Leroy revient sur la mort de Christophe : "Le savoir seul à ce moment-là..."

La chanteuse Nolwenn Leroy était l'invitée de Michel Drucker le 27 février, dans le célèbre rendez-vous hebdomadaire de France 2, Vivement dimanche. La nouvelle coach secrète de The Voice y a fait la promo de son album La Cavale sorti le 12 novembre dernier et qui rend hommage à la Bretagne. L'opus honore aussi son ami et modèle : le chanteurChristophe, qui nous a quitté en avril 2020...

Au cours de l'entretien, Michel Drucker n'a pas manqué de faire remarquer les liens qui unissaient le chanteur disparu à la région natale de l'ancienne gagnante de la Star ac' : "Il faut rappeler que ce cher Christophe, si talentueux, a fini sa vie chez vous". En effet, ce dernier est mort à Brest au printemps 2020, en pleine crise de la Covid. "On était tous abasourdis par cette nouvelle terrible", a réagit la maman du petit Marin (4 ans), qui connaissait bien Christophe et était admirative de son talent. "On a passé des moments ensemble, quelques dîners. On a aussi travaillé ensemble sur une chanson en hommage à Balavoine."

Les deux artistes étaient également des amoureux de l'Auvergne, une région chère à l'interprète de Brésil, Finistère. Cette passion les avait rapprochés, comme elle a pu le confier dimanche : "On parlait beaucoup de l'Auvergne. Je suis Bretonne, mais aussi Auvergnate par ma maman et on avait ça en commun", a ajouté celle qui a récemment expliqué son changement de nom de famille. Autant d'échanges et des partages qui ont conduit Nolwenn Leroy à envisager un hommage à son ami, en chanson : "Je lui parlais aussi beaucoup de ma Bretagne qu'il connaissait moins, et le fait de le voir partir là-bas, dans cette région dont nous parlions, le savoir seul à ce moment-là et le contexte qui était terrible, je me devais de lui rendre hommage." C'est désormais chose faite avec cet album réalisé par Benjamin Biolay et Adélaïde Chabannes.