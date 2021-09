Nolwenn Leroy : Robe fendue et dos nu, la chanteuse sensuelle à souhait pour "La Cavale"

Très proche du chanteur Christophe, décédé le 16 avril 2020 à Brest, Nolwenn Leroy a eu une pensée pour lui et lui a dédié une chanson en hommage, qui s'intitule La Cavale et donne son nom à ce huitième album. "Avec Christophe, on était tout simplement potes. On allait dîner ensemble. On parlait souvent de l'Auvergne, parce qu'il avait des racines là-bas. Lorsqu'il nous a quitté, j'ai eu envie d'écrire ce texte, La cavale, pour lui rendre hommage", expliquait l'artiste sur les ondes de France Inter, le 8 septembre.