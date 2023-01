Nolwenn Leroy : Son fils Marin, déjà une vraie diva ? Confidences surprenantes sur son garçon de 4 ans

Si l'on a plus l'habitude de le voir encourager son papa, l'ancien tennisman Arnaud Clément, le petit Marin, né en 2017, pourrait en réalité suivre la voie de sa célèbre maman, Nolwenn Leroy ! Du moins, selon les confidences de la chanteuse au magazine Gala, cette semaine, qui a expliqué que son fils, dont elle protège farouchement le visage, serait en réalité fan d'une chanson qui tourne en boucle chez eux... et qui est loin d'être facile à chanter !

Alors qu'elle était interrogée sur le son qu'elle a redécouvert ces derniers temps, elle a en effet livré une petite info : "My Heart Will Go On, de Céline Dion, B.O. du film Titanic, que mon fils chante toute la journée à tue-tête !". On imagine que la justesse et les paroles en anglais doivent encore être difficiles à tenir, mais avec une maman comme la sienne, le petit garçon doit progresser à vitesse grand V.

De là à le voir sur scène un jour ? Pour le moment, on en est encore loin et Nolwenn Leroy préfère le laisser grandir en paix, à l'abri de la médiatisation et de la vie frénétique parisienne. Racontant qu'elle "prépare [s]on petit garçon pour l'école" tous les matins, elle offre aussi une image très bucolique de son confinement passé en famille.

"On organisait des courses d'escargots, en famille, car nous en avions des centaines dans le jardin. Un retour à l'enfance", raconte-t-elle au magazine. Son petit garçon, qui n'avait que 2 ans et demi à l'époque, a dû s'amuser comme un petit fou avec ses parents !

"J'aimerais offrir ça à mon fils"

Très protégé par ses parents, le petit Marin apparaît cependant régulièrement sur les stories de sa mère, qui prend soin de ne pas filmer son visage, mais qui partage avec ses fans des moments de bonheur, comme l'été dernier à Wimbledon, lorsqu'il avait été un supporter engagé de son papa Arnaud Clément, en plein dans un tournoi de double sénior.

Et quid d'un deuxième enfant ? Si rien n'est fait pour le moment, Nolwenn Leroy avait confié dans l'émission La Maison des Maternelles ne pas être fermée à l'idée : "J'ai adoré avoir une petite soeur donc j'aimerais bien offrir ça à mon fils. Même s'il y a des frères et soeurs qui ne se supportent pas, et tu te dis parfois, il n'y a pas de drame non plus à avoir un seul enfant. Il y a des enfants uniques qui sont super heureux", avait-elle raconté. On n'en saura pas plus pour le moment !