Nolwenn Leroy tentée par la chirurgie esthétique ? Confidences franches sur ce qu'elle n'aime pas chez elle

Nolwenn Leroy est de retour avec un tout nouvel album, La Cavale, co-écrit avec Benjamin Biolay. Pour en faire la promotion, l'artiste a accordé un grand entretien à Paris Match, dans l'édition du jeudi 4 novembre 2021. Elle s'y livre sur les coulisses de son écriture, sur les différentes étapes de sa carrière mais également sur son image.

Souvent victime des pires remarques de téléspectateurs ou d'internautes, Nolwenn Leroy se trouve tout un tas de défauts pas forcément fondés. Comme bien d'autres personnalités, elle envisage d'avoir un jour recours à la chirurgie esthétique mais pas tout de suite. "Mon oreille est bizarre", "on voit trop mes rides", "mon nez est trop grand", énumère-t-elle dans les pages de Paris Match.

Nos confrères résument son état d'esprit en quelques lignes : "La chirurgie esthétique lui fait peur ; elle ne se sent pas prête mais elle y pense souvent, l'envisage parfois et guette les petits changements physiques chez les personnalités de son âge. Ses complexes ont créé un filtre déformant. Pour le reste et heureusement, à l'aube de ses 40 ans, elle avoue n'avoir jamais été aussi sereine."

En 2017, Nolwenn Leroy tenait le même discours dans les colonnes de L'Express. L'artiste exprimait cette fois sa crainte d'hériter d'un médecin charlatan. "Cette chirurgie est comme l'Art : tout dépend de qui tient le crayon ou le scalpel. L'envisager ? Peut-être un jour. Je pense que la peur de tomber sur un mauvais praticien serait un frein énorme. Tout dépendrait en fait de l'importance du problème", développait-elle, tout en plaidant la culture des différences.

Retrouvez l'entretien de Nolwenn Leroy en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match.