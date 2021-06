Norbert Tarayre en deuil : mort d'un membre de sa "grande famille", son bel hommage

Les coups durs s'enchaînent pour Norbert Tarayre. Le 7 juin 2021, l'animateur et juré de La Meilleure Boulangerie de France (M6) a annoncé en story Instagram que l'un de ses proches est mort.

En parcourant la story du chef de 40 ans, les internautes ont découvert la photo d'un homme accroupi, tout sourire, sur une plage, près d'un matelas. Si la photo ensoleillée est joyeuse, la légende qui l'accompagne l'est beaucoup moins. "Toutes mes pensées à sa famille et surtout ses enfants. RIP mon Guigui. La cuisine est une grande famille, on n'oublie jamais l'un des nôtres", peut-on lire. L'homme en question se prénomme Guillaume Abens. Il habitait à Nice, où il était installé depuis plusieurs années avec son épouse Roberta et leurs enfants.

Récemment c'est Norbert Tarayre qui inquiétait ses proches. Le 16 mai dernier, le papa de Gayane, 13 ans, Laly, 11 ans et Aliya, 6 ans (nées de son ancienne union avec Amandine) et Elydjah (1 an, fruit de ses amours avec Abi) a été hospitalisé à cause d'un pneumothorax. "Salut les amis, voilà quand la machine s'emballe.... résultat un pneumothorax. Rien de vital mais je vais faire un arrêt au stand pendant trois semaines et normalement je serai sur pied... En tous les cas je vais être chouchouté par mon amoureuse", avait-il écrit en légende d'une photo de sa compagne et lui en direct de l'hôpital. Le 28 mai, il donnait de ses nouvelles : "Salut les amis. La dernière fois que j'ai posté une photo, c'était sur un lit d'hôpital pour un pneumothorax... Bon, on est en convalescence. Le médecin m'a dit que ça commençait à se résorber tout doucement donc pas d'effort. J'ai le droit de me lever, ça c'est cool."

Fort heureusement, il a aussi connu des moments de bonheur. Comme le premier anniversaire de son fils le 7 juin. A cette occasion, il lui a fait une belle déclaration et a posté une tendre photo qui a fait fondre ses abonnés.