Norbert Tarayre papa : gros plan sur le visage de bébé et indice sur son prénom

"La vie est belle..." Norbert Tarayre a livré de belles confidences à ses abonnés sur Instagram lundi 24 août 2020. Papa pour la quatrième fois depuis le 7 juin dernier, le célèbre chef et personnalité télé incontournable a accueilli son premier petit garçon avec sa nouvelle compagne, Abi, qui n'est autre que sa maquilleuse professionnelle.

Surnommé son "petit prince", le bébé comble littéralement de bonheur son père, qui poste régulièrement des photos de lui. D'abord très protecteur vis-à-vis du visage du nouveau-né, il n'hésite plus à le dévoiler, et ce, en très gros plan. Et il ne manque pas une occasion d'exprimer tout son amour en tendresse. "Mon petit prince... mon baby boy... Je suis un papa heureux , dans mon coeur vivent mes princesses, mon prince et ma reine... la vie est belle." La bouille du bambin chevelu a vite fait l'unanimité auprès des internautes. "Quel joli bébé", "Il est magnifique", peut-on lire. Certains notent même déjà de saisissants airs de famille. "Il te ressemble", "Oh, mais c'est un mini-vous", "La même coupe de cheveux...", commente-t-on.