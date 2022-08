Nouvelle Star : Un ancien gagnant méconnaissable, son nouveau look dévoilé en images

En 2014, une nouvelle saison de Nouvelle Star était diffusée sur D8 (ancêtre de la chaîne C8). André Manoukian, la regrettée Maurane, Olivier Bas et Sinclair composaient le jury de l'émission et ont vu éclore sous leur yeux le talent de Mathieu Saïkaly. Très vite, le jeune homme s'était imposé comme l'un des chouchous de cette édition et représentait alors forcément un candidat redoutable. C'est d'ailleurs lui qui a remporté le télé-crochet face à la tout aussi talentueuse Yseult.

Depuis, celui qui était surnommé "le Farfadet" par André Manoukian a continué son petit bout de chemin dans la musique. Il est aujourd'hui cependant bien moins reconnaissable. En effet, huit ans après sa participation à Nouvelle Star, Mathieu Saïkaly a laissé tomber sa chevelure bouclée brune et opte désormais pour une coupe courte, à la couleur blonde platine. Sur ses réseaux sociaux, où il est très actif, l'ex-gagnant prend régulièrement la pose avec son nouveau look, sérieusement ou avec beaucoup d'humour comme il en a toujours fait preuve.

C'est également avec cette nouvelle allure qu'il a enregistré les clips de ses dernières chansons issues de son EP, Neptune, sorti le 3 juin dernier. Celui-ci est composé de cinq chansons toutes composées et enregistrées par lui-même.