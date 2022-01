Novak Djokovic furieux : il s'apprête à attaquer l'Australie en justice pour une somme record !

Si certains pensaient que l'affaire opposant Novak Djokovic et l'Australie était terminée, ils se trompaient lourdement ! Le numéro 1 mondial, arrivé à l'aéroport de Melbourne le 4 janvier dernier, a vécu plus d'une semaine d'un imbroglio juridique sans précédent. Bloqué à son arrivée, puis finalement relâché par un juge, le tennisman espérait encore participer à l'Open d'Australie. Mais après une ultime révision de son cas par la justice, lui qui n'est pas vacciné contre le Covid et qui est arrivé avec une exemption médicale, a finalement été renvoyé chez lui par le premier avion.

Si depuis certains de ses principaux sponsors s'interrogent sur la suite à donner à leur collaboration avec le Serbe de 34 ans, ce dernier semble avoir trouvé un moyen de renflouer ses caisses. Passablement énervé après cet épisode qui risque de ternir son image pendant un bon moment, Novak Djokovic envisagerait sérieusement de porter plainte contre le gouvernement australien dans cette affaire. Selon les informations du journal The Sun , celui qui est retourné dans son pays natal est actuellement en pourparler avec des avocats pour lancer une action légale suite à son expulsion et il demanderait la somme de 3,8 millions d'euros !

C'est de notoriété publique que Novak et sa famille se sont sentis très mal traités pendant leur quarantaine à l'hôtel à Melbourne

Mais pourquoi demande-t-il une somme aussi astronomique ? Selon les informations du média britannique, ce montant comprend le gain obtenu par Novak Djokovic s'il avait pu rester en Australie et défendre ses chances lors du tournoi du Grand Chelem. "C'est de notoriété publique que Novak et sa famille se sont sentis très mal traités pendant leur quarantaine à l'hôtel à Melbourne", a indiqué une source au Sun. Une des raisons qui pourrait donc pousser le mari de Jelena a porter plainte.

Visiblement très remonté après cet épisode, Novak Djokovic ne compte pas faire de cadeau au gouvernement australien et prépare une contre-attaque qui risque de faire du bruit !