NRJ12 : Une ex-chroniqueuse victime d'un déferlement de haine

Émilie Picch ne s'attendait pas à ce que l'une de ses publications entraîne un tel déferlement de haine. Touchée, l'ancienne chroniqueuse du Mag de NRJ12 a fait une petite pause sur les réseaux sociaux comme elle l'a confié ce jeudi 11 juin 2020. Elle a également dévoilé les messages atroces qu'elle a pu recevoir.

Le 1er juin, Émilie Picch a dévoilé une photo sur laquelle elle apparaissait tout sourire, une échographie à la main, au côté de son compagnon qui l'embrassait tendrement sur la joue. En y regardant de plus près, ses abonnés ont pu constater que ce n'était pas un bébé qui apparaissait sur l'écho, mais un hamburger. "J'aime mon mec. J'aime les enfants. Et ce que le futur nous réserve nous appartient. Mais j'ai voulu répondre avec humour à cette question si personnelle que l'on me pose tout le temps, de façon plus ou moins agressive, juste parce que j'ai 35 ans et que je suis une femme. Ce post est pour celles qui ne veulent pas, ne peuvent pas, galèrent à avoir des enfants ou n'ont pas encore trouvé la bonne personne avec qui fonder une famille. Je vous envoie tout mon soutien face à l'indélicatesse si formatée des autres. N'ayez pas peur de faire les choses comme vous le pouvez, l'entendez, à votre rythme, selon vos envies ou vos possibilités. Pas parce que la société vous l'impose", avait-elle écrit en légende.