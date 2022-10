Obsèques de Lola, 12 ans : "J'espère que tu m'entends de là-haut", ses parents et ses frères unis dans un chagrin immense

Le meurtre sauvage de Lola, 12 ans, n'a pas fini d'émouvoir. Ce lundi 24 octobre, ils étaient nombreux à s'être réunis pour un ultime adieu à l'adolescente à laquelle on a enlevé la vie. Le lundi 17 octobre, on apprenait alors le terrible drame : la découverte le vendredi précédent dans une malle du corps d'une collégienne de 12 ans, prénommée Lola. Alors que le profil de Dahbia B., mise en examen pour le meurtre sauvage et le viol de Lola, se dessine au fil des jours, la France entière sous le choc. Ce jour ont eu lieu les obsèques de la jeune fille à Lilliers, dans le Pas-de-Calais, dix jours après son assassinat, commis dans le 19ème arrondissement à Paris. Ses parents Johan et Delphine Daviet-Ropital et ses frères Jordan et Thibault étaient unis dans une tristesse indescriptible.

"Ma Lola, ma petite soeur adorée. Tu vas nous manquer", rapporte l'AFP du discours de Thibault. Plusieurs centaines de personnes ont assisté a ces obsèques. Le cercueil blanc couvert de fleurs est entré dans l'église suivi des parents de l'adolescente, ses frères, ses proches, des élus, des voisins, et une foule d'anonymes dans un silence empli d'émotion. "Ma Lola, ma petite soeur adorée, j'espère que tu m'entends de là-haut. Malheureusement, tu es partie beaucoup trop tôt. Je n'ai pas pu te dire à quel point je t'aimais, a déclaré au micro l'un de ses frères, Thibault, en larmes. J'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie. Tu vas nous manquer." Les larmes sont sur tous les visages, le chagrin est immense.

Plusieurs centaines de personnes ont suivi la cérémonie à l'extérieur, grâce à une retransmission audio sur la place de l'église, vidée de ses voitures, précisent nos confrères. La famille avait ouvert ces funérailles au public, tout en réaffirmant dimanche soir sa volonté d'"honorer la mémoire" de Lola dans "le respect et la dignité", loin de toute agitation politique. L'inhumation dans le cimetière de Lillers, commune de 10.000 habitants dont est originaire sa mère, devait se dérouler "dans la plus stricte intimité" en fin d'après-midi.

Gérald Darmanin au premier rang

La famille de Lola a pu compter sur le soutien de nombreux voisins de la rue Manin (Paris), où habitait la jeune fille, mais aussi des amis du camping du Pas-de-Calais où la famille passait ses vacances, qui se sont tous réunis sur les bancs de l'Église pour cet ultime adieu. On pouvait aussi compter la présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et d'autres personnalités politiques, dont la députée RN de la circonscription Caroline Parmentier, qui étaient aux premiers rangs.