Obsèques de Marion Game : Nathalie Baye, Roselyne Bachelot... les stars soutiennent la famille de l'actrice

Les petits écrans continueront à diffuser son sourire éclatant, notamment en offrant aux spectateurs une poignée d'épisodes de Scènes de Ménages. Malheureusement, Marion Game ne rira plus jamais aux éclats sur les plateaux de tournage. La comédienne est décédée à l'âge de 84 ans, à son domicile parisien, le 23 mars 2023. Pour lui accorder un dernier clin d'oeil, de nombreuses personnes se sont rendues à ses obsèques, organisées dans le premier arrondissement de Paris, en l'église Saint-Roch à 10h30. Ses proches, notamment les trois enfants de l'actrice, Virginie, Arthur et Aurélien, ont eu le droit au soutien de très nombreux personnalités.

Unis dans la tristesse, les anciens collègues de Marion Game sont venus lui dire "au revoir". Gérard Hernandez, son fidèle partenaire de fiction dans la série Scènes de Ménages, a même fait parvenir en l'église une magnifique composition florale : un bouquet de lys et de roses rouges, ainsi qu'une note, inscrite sur une banderole blanche enroulée autour des fleurs, sur laquelle on peut lire "Merci. Gérard". Le comédien était également présent aux obsèques de Marion Game, tout comme beaucoup d'autres grands noms de la profession.

Marion Game, fatiguée ces derniers mois

Parmi les célébrités qui se sont rendues aux funérailles de Marion Game, on retrouve notamment l'actrice Nathalie Baye, son ami Dominique Besnehard, mais aussi l'animateur Alex Goude, Katia Tchenko, Pierre Douglas, Roselyne Bachelot-Narquin, le patron de M6 Nicolas de Tavernost, Ryad Baxx, Pierre Chevallier, Marie-Christine Adam, Alexandre Pesle, Patrick Préjean et sa femme Viviane, Isabelle Morini-Bosc, Sophie Darel et son compagnon Jacques Anaclet, Pierre Santini ou encore Thomas Valentin. Marion Game est morte le 23 mars 2023. C'est sa fille Virginie qui l'avait annoncé dans un communiqué diffusé par l'AFP, dans lequel elle expliquait que sa maman était fatiguée depuis quelques temps. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", précisait-elle alors...