Obsèques de Tonton David : ses proches lui disent adieu, Princess Erika partage une photo

Après un imbroglio sur les réseaux sociaux, la mort de Tonton David avait été confirmée par ses proches dans la soirée du 16 février. Depuis, ses enfants ont lancé un appel aux dons pour lui offrir des obsèques dignes et financer le dernier album sur lequel il travaillait avant son décès. Le 23 février, le clan de l'artiste était réuni pour lui dire adieu.

Comme l'a révélé la chanteuse et comédienne Princess Erika sur son compte Twitter, les obsèques de Tonton David - de son vrai nom David Grammont - se sont donc tenues dans la discrétion. "Au revoir David", a sobrement commenté la star en légende de sa publication sur laquelle on peut voir une petite foule entourant un cercueil recouvert de divers objets et bordé de fleurs. Les deux artistes avaient notamment collaboré sur le titre Est-ce qu'il y a quelqu'un ?. Très émue, Princess Erika ne voulait pas rater ce moment elle qui avait une grande estime pour Tonton David, ambassadeur français du reggae et du dancehall. D'ailleurs, elle n'avait pas hésité à tacler - un peu vite il faut le dire - la ministre de la Culture pour sa supposée absence de réaction à l'annonce de la mort de l'artiste.

Les quatre enfants de Tonton David, installés avec lui en Moselle depuis le milieu des années, avaient donc sollicité l'aide des fans pour lever des fonds à la fois pour organiser les obsèques de leur père et pour terminer son dernier disque. Ils expliquaient leur démarche sur leur cagnotte Leetchi disponible jusqu'en mars et qui a largement dépassé les 50 000 euros. "Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissé dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone. De ce fait, nous organisons la présente cagnotte afin de récolter les fonds nécessaires pour son départ. (...) Vos dons serviront à financer : les frais funéraires. La sortie de son dernier album Un Job ou un Bizz. Et pour soutenir, pour faciliter le deuil de la famille Grammont. Merci encore. Samuel, Zachary, Salomé et Théo."