Obsèques du photographe Richard Aujard : Béatrice Dalle dévastée

Le vendredi 12 février, de nombreuses personnes ont assisté aux obsèques du photographe Richard Aujard en l'église Notre Dame de la Croix, place de Ménilmontant, située dans le 20e arrondissement parisien. Légende de la photo passionnée par le noir et blanc autant que par les personnalités fortes, de nombreuses célébrités ont pleuré sa mort, révélée au grand public le mardi 2 février 2021.

Sur le parvis enneigé de l'église parisienne vendredi, plusieurs modèles et amis sont venus lui dire au revoir. Béatrice Dalle est apparue dévastée, le regard triste derrière ses larges lunettes noires. Lors de l'annonce du décès de Richard Aujard, elle écrivait "Mon frère". "Ritchy mon frère la fête est définitivement finie. Dites-moi que c'est un cauchemar mais je vais me réveiller, par pitié", déplorait-elle sur Instagram.

Le chanteur Cali, l'actrice Natacha Régnier, le boxeur Franck Tiozzo, l'humoriste Maxime, Sam Bobino, son grand ami, l'acteur Philippe Bas et bien d'autres avaient fait le déplacement pour rendre hommage à Richard Aujard. La compagne du défunt, Lza Steyaert, était également présente pour cette belle cérémonie. "Autoportrait de mon Richard et moi Repose en paix mon Grand Amour, tu es l'homme de ma vie et je t'aime pour toujours mon Ritchy", avait-elle écrit sur Instagram au moment de la mort de sa moitié.